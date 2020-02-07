Себежская детская школа искусств переехала в Дом Кушлиса

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:33:59+03:00

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Себежская детская школа искусств переехала в отремонтированные помещения исторического здания Дом Кушлиса. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, торжественное открытие учебного заведение состоялось 6 февраля при участии вице-губернатора региона Веры Емельяновой.

- Наши многолетние мечты, наконец, реализовываются и становятся реальностью. Эта школа учит ребят искусству, у каждого из них появляются дополнительные возможности для развития личности, - отметила Вера Емельянова.

Фото: pskov.ru.

Директор детской школы искусств Ольга Воробьева подарила вице-губернатору медаль с символом учреждения.

- Эти три солнышка – символ соединения всех наших отделений: музыкального, хореографического и художественного. Сегодня школа не просто получила новое здание, а наконец-то объединилась в единый учебный организм, - добавила она.

Напомним, Детская школа искусств в Себеже существует уже 55 лет. В учреждении и его филиале в Идрице занимаются более 350 детей.

Жители района были рады переезду школы в Дом Кушлиса. Федеральный центр выделил Псковской области 10 миллионов рублей. В историческом здании сделали частичный капитальный ремонт: привели в порядок первый этаж здания, где и расположилась школа. Кабинеты учреждения пополнились новой мебелью, музыкальными инструментами и учебной литературой.

ИСТОЧНИК KP.RU