2020-02-07T10:33:59+03:00
Общество

Себежская детская школа искусств переехала в Дом Кушлиса

Историческое здание привели в порядок специально для учебного заведения
Алиса Солнцева
Поделиться:
Фото: pskov.ru.Фото: pskov.ru.
Изменить размер текста:

Себежская детская школа искусств переехала в отремонтированные помещения исторического здания Дом Кушлиса. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, торжественное открытие учебного заведение состоялось 6 февраля при участии вице-губернатора региона Веры Емельяновой.

- Наши многолетние мечты, наконец, реализовываются и становятся реальностью. Эта школа учит ребят искусству, у каждого из них появляются дополнительные возможности для развития личности, - отметила Вера Емельянова.

Фото: pskov.ru.

Фото: pskov.ru.

Директор детской школы искусств Ольга Воробьева подарила вице-губернатору медаль с символом учреждения.

- Эти три солнышка – символ соединения всех наших отделений: музыкального, хореографического и художественного. Сегодня школа не просто получила новое здание, а наконец-то объединилась в единый учебный организм, - добавила она.

Напомним, Детская школа искусств в Себеже существует уже 55 лет. В учреждении и его филиале в Идрице занимаются более 350 детей.

Жители района были рады переезду школы в Дом Кушлиса. Федеральный центр выделил Псковской области 10 миллионов рублей. В историческом здании сделали частичный капитальный ремонт: привели в порядок первый этаж здания, где и расположилась школа. Кабинеты учреждения пополнились новой мебелью, музыкальными инструментами и учебной литературой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пскове военнослужащий скрылся с места ДТП и заявил об угоне машины
Александр Гуцан: Отчитываться нужно конкретными результатами, а не совещаниями
Аварийный мост через реку Шесть в Пушкиногорском районе закроют до 2022 года
В Смертном озере водолазы ищут пропавшего в Новосокольническом районе рыбака
Александр Гуцан понаблюдал за псковскими врачами во время операции
Себежская детская школа искусств переехала в Дом Кушлиса
Полпред президента находится в Псковской области с рабочей поездкой
Госавтоинспекция потребовала отремонтировать дорогу в Опочецком районе
16-летний пскович ударил ножом мужчину из-за шума ночью
Стали известны адреса домов в Псковской области, где заменят лифты
Монумент в память о Ледовом побоище на горе Соколиха в Псковском районе могут закрыть многоэтажки
Псковпассажиравтотранс отменил маршруты в Санкт-Петербург и Витебск
Бывший глава Печорского района является фигурантом двух уголовных дел
Чтобы похмелиться, петербуржец трижды напал на бар в Пскове
Псковича-контрабандиста пытались завербовать эстонские спецслужбы
В Великолукском районе ввели карантин по бешенству
Купюры царской России и фарфор начала ХХ века обнаружили псковские пограничники
Жильцы дома в Борисовичах поймали велосипедного вора
Антимонопольная служба контролирует рост цен на маски и лекарства в Псковской области
Юные музыканты из Пскова стали лауреатами всероссийского конкурса «Русская палитра»
Тротуар на улице Петровской в Пскове отремонтируют в этом году
В Пскове обсудили, по каким критериям будут присуждать звание «Край партизанской славы»
Следком выясняет причину пожара в Печорах с тремя погибшими
В Псковском районе пострадал мужчина от взрыва газа в строительном вагончике
Михаил Ведерников утвердил план по предупреждению коронавируса