В марте в деревне Березка заработает ФАП

12 Февр. 2020 2020-02-12T15:13:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В деревне Березка Себежского района в марте заработает фельдшерско-акушерский пункт. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, 12 февраля новый ФАП посетил губернатор Михаил Ведерников.

Пункт полностью оснащен медицинским оборудованием для первичного осмотра и диагностики. В здании размещаются кабинет врача общей практики, педиатра, гинекологический и хирургический кабинеты.

Фото: пресс-служба АПО.

В первое время на объекте будет работать временный фельдшер. Медик, который в дальнейшем устроится на постоянную работу, завершает обучение.

До начала апреля у ФАПа благоустроят территорию. В этом году на объекте появится и интернет.

В 2019 году в Псковской области всего построили 13 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU