В Псковской областной больнице установили специальный режим

12 Февр. 2020 2020-02-12T15:27:13+03:00

Посещение пациентов на время запрещено

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В Псковской областной клинической больнице установили специальный режим. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в учреждении, ограничительные мероприятия вводят для предупреждения заноса гриппа и ОРВИ.

В больнице объявили масочный режим и на время запретили посещения пациентов. Навестить больного можно только по распоряжению заведующего отделением. В медучреждении усилили дезинфекцию, проветривание и обеззараживание воздуха.

Специальный режим вводится с 11 февраля по постановлению главного государственного санитарного врача по Псковской области Александра Нестерука и приказу главного врача медицинского учреждения Анатолия Волкова.

ИСТОЧНИК KP.RU