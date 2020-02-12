В Псковской областной больнице установили специальный режим
В Псковской областной клинической больнице установили специальный режим. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в учреждении, ограничительные мероприятия вводят для предупреждения заноса гриппа и ОРВИ.
В больнице объявили масочный режим и на время запретили посещения пациентов. Навестить больного можно только по распоряжению заведующего отделением. В медучреждении усилили дезинфекцию, проветривание и обеззараживание воздуха.
Специальный режим вводится с 11 февраля по постановлению главного государственного санитарного врача по Псковской области Александра Нестерука и приказу главного врача медицинского учреждения Анатолия Волкова.
ИСТОЧНИК KP.RU