2020-02-12T17:19:17+03:00
Общество

Как отключить старение и как бороться с микробами, расскажут псковичам ученые из МГУ

ПсковГУ приглашает всех желающих на «университетские субботы»
Алиса Солнцева
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На привычные темы под новым углом зрения посмотрят ученые из МГУ.На привычные темы под новым углом зрения посмотрят ученые из МГУ.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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15 февраля в ПсковГУ стартуют «Университетские субботы». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе вуза, это научно-образовательный проект, на который приглашают всех желающих, ведь здесь о сложном будут говорить просто и доступно.

Первой темой обсуждения станет биология. Учёные из МГУ Елизавета Бонч-Осмоловская, Максим Скулачев и Елена Каргер проведут для псковичей биолекторий.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

13:00-13:30 – Презентация проекта «Университетские субботы».

13:00-18:00 – Выставка актуальных изданий от ученых и выпускников ПсковГУ в читальном зале на втором этаже.

13:30-15:15 – Биолекторий: Максим Скулачев «Старение как вредоносная программа, которую можно отключить».

15:30-17:00 – Биолекторий: Елена Каргер «Клинические исследования – основа доказательной медицины»; Елизавета Бонч-Осмоловская «Что могут микробы, и что можем мы».

КОНКРЕТНО

Биолекторий от ученых Московского государственного университета начнется в 13:30 в субботу, 15 февраля. Площадкой мероприятия станет актовый зал ПсковГУ (площадь Ленина, дом №2, 3 этаж). Чтобы пройти в здание университета, необходимо предъявить паспорт.

Кроме того, в аудитории 71а около актового зала можно будет перекусить между лекциями в недорогом буфете.

Афиша: пресс-служба ПсковГУ.

Афиша: пресс-служба ПсковГУ.

В ближайшие пару месяцев на базе опорного вуза пройдут лекции о робототехнике и астрономии, мастер-классы по психологии и ораторскому искусству, ученые представят занимательные опыты по физике, расскажут, как измерить параметры здоровья и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Как отключить старение и как бороться с микробами, расскажут псковичам ученые из МГУ
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