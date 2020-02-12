Как отключить старение и как бороться с микробами, расскажут псковичам ученые из МГУ
15 февраля в ПсковГУ стартуют «Университетские субботы». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе вуза, это научно-образовательный проект, на который приглашают всех желающих, ведь здесь о сложном будут говорить просто и доступно.
Первой темой обсуждения станет биология. Учёные из МГУ Елизавета Бонч-Осмоловская, Максим Скулачев и Елена Каргер проведут для псковичей биолекторий.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
13:00-13:30 – Презентация проекта «Университетские субботы».
13:00-18:00 – Выставка актуальных изданий от ученых и выпускников ПсковГУ в читальном зале на втором этаже.
13:30-15:15 – Биолекторий: Максим Скулачев «Старение как вредоносная программа, которую можно отключить».
15:30-17:00 – Биолекторий: Елена Каргер «Клинические исследования – основа доказательной медицины»; Елизавета Бонч-Осмоловская «Что могут микробы, и что можем мы».
КОНКРЕТНО
Биолекторий от ученых Московского государственного университета начнется в 13:30 в субботу, 15 февраля. Площадкой мероприятия станет актовый зал ПсковГУ (площадь Ленина, дом №2, 3 этаж). Чтобы пройти в здание университета, необходимо предъявить паспорт.
Кроме того, в аудитории 71а около актового зала можно будет перекусить между лекциями в недорогом буфете.
Афиша: пресс-служба ПсковГУ.
В ближайшие пару месяцев на базе опорного вуза пройдут лекции о робототехнике и астрономии, мастер-классы по психологии и ораторскому искусству, ученые представят занимательные опыты по физике, расскажут, как измерить параметры здоровья и многое другое.
ИСТОЧНИК KP.RU