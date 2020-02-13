2020-02-13T10:24:36+03:00
Общество

В Псковской области ветераны смогут ездить в автобусах бесплатно

Изменения вступят в силу в апреле этого года
Алиса Солнцева
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Ранее льготный проездной для ветеранов стоил 800 рублей.Ранее льготный проездной для ветеранов стоил 800 рублей.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Бесплатный проезд в городских и междугородных автобусах Псковской области предоставят участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе региональной администрации, об этом заявил губернатор на заседании, посвященном году памяти и славы.

Проезд станет бесплатным с апреля этого года. 6 миллионов рублей выделят из областного бюджета на эту меру поддержки, которая в Псковской области станет ежегодной. В настоящее время в регионе проживает более 660 ветеранов и жителей блокадного Ленинграда.

Ранее для этих пассажиров действовали льготы: полцены от стоимости проезда по пригородным маршрутам и проездной в городском транспорте за 800 рублей.

Кроме того, один из ветеранов Псковской области пожаловался губернатору на трудности с транспортом во время праздников. Михаил Ведерников поручил обеспечить ветеранов транспортом, чтобы те могли добраться до места проведения праздничных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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