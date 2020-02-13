2020-02-13T10:47:31+03:00
Происшествия

В Невеле начальница почты похитила 345 тысяч рублей

7 месяцев женщина уносила из кассы часть прибыли
Максим Дмитриев
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Женщину приговорили к условному сроку и обязали вернуть деньги.Женщину приговорили к условному сроку и обязали вернуть деньги.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Начальница почтового отделения «Опухлики» в Невельском районе систематически забирала деньги из кассы. За 9 месяцев 40-летняя женщина наворовала более 345 тысяч рублей. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре региона, суд признал женщину виновной в присвоении имущества с использованием своего служебного положения.

Суд установил, что с февраля по сентябрь 2018 года женщина ежемесячно брала деньги из кассы. Сумма хищения за это время составила более 345 тысяч рублей.

Суд приговорил начальницу почтового отделения к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год. Кроме того, женщина вернет деньги филиалу «Почты России» в Невельском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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