2020-02-13T11:24:22+03:00
Общество

Два многоквартирных дома построят в Псковской области для переселения псковичей из ветхого жилья

До конца года новоселья справят жители Великолукского, Дновского и Новоржевского района
Василиса Алексеева
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Новые дома возведут в двух районах области.Новые дома возведут в двух районах области.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Великолукском и Дновском районах в этом году построят два многоквартирных дома для переселения граждан из аварийного жилья, сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации области.

Для переселенцев в поселке Дубрава Великолукского района возведут трехэтажный жилой дом на 56 квартир, подготовительные работы уже ведутся. По плану строительство завершится в августе. В Дновском районе многоквартирный дом построят до октября этого года . Объект в рамках переселения - уже третий для подрядчика. Сейчас он ведет активную работу с населением, принимая во внимание, пожелания по планировке в будущих квартирах. В Новоржевском районе предусмотрена покупка жилья на вторичном рынке.

По итогам 2019 года Псковская область достигла целевого показателя по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, который был установлен Правительством Российской Федерации для субъекта, отметили в администрации. Расселили более 830 кв. метров аварийной площади. Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов сообщил, что во время составления программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» не были учтены 9 тыс кв. метров аварийных площадей. В связи с этим Псковская область обратится в Фонд содействия реформированию ЖКХ за дополнительным финансированием программы.

В областной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», действующей в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда», участвуют 11 муниципальных образований Псковской области. За 6 лет действия программы планируется расселить в общей сложности более 42 тыс кв метров жилой площади, на которой проживает порядка 2,7 тыс человек. Общий объем финансирования программы составляет почти 1,5 млрд рублей. В первом этапе программы, который завершается в 2020 году, участвуют три муниципалитета: Великолукский, Дновский и Новоржевский районы.

С 2013 года в регионе расселено свыше 4 тысяч человек из 1,7 тыс аварийных помещений площадью около 63 тысяч кв. метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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