2020-02-13T17:00:03+03:00
Общество

Частным детским садам в Псковской области предлагают субсидии на открытие дополнительных мест

Федеральные средства могут получить частные предприниматели
Василиса Алексеева
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Субсидии могут получить частные детские сады.Субсидии могут получить частные детские сады.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Псковская область получила федеральные средства на создание в 2020 году 356 дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет в частных детских садах, сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе областной администрации.

На создание одного дополнительного места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет размер субсидии составляет 123,4 тысячи руб. Перечень средств обучения и воспитания, на которые предоставляются субсидии, утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации.

Главными условиями получения субсидии являются: обязательство принимать в детский сад детей из государственной информационной системы «Электронная очередь в дошкольные образовательные организации»; обеспечить родительскую плату за содержание ребенка в пределах муниципальной родительской платы в течение трех лет с момента получения субсидии; получение лицензии на образовательную деятельность.

Федеральные субсидии на открытие дополнительных мест для частных детских садов согут быть дополнены субсидиями из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с получением дошкольного образования, включая расходы на оплату труда педагогических работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

Получить подробную информацию и оставить заявку на получение субсидии можно по телефону: 8 (8112) 29-99-55, доб. 136.

ИСТОЧНИК KP.RU

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