Центральная библиотека Пскова предлагает смотреть по QR-коду видео о псковичах- героях Великой Отечественной войны

13 Февр. 2020 2020-02-13T13:03:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Центральной библиотеке Пскова, там стартовала акция «Памяти Героев», приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На входе в читальный зал посетителей библиотеки на Конной встречает стенд с фотографиями Героев Советского союза и социалистического труда, уроженцев Псковской области. Сейчас – это стенд с псковичами-героями, которые родились в январе. Как отметили в библиотеке, позже появится стенд с рождёнными в феврале и так далее.

Каждый снимок сопровождается не только краткой информацией о личности героя, но и QR-кодом, по которому можно посмотреть посвящённое ему видео. Видеоролики для проекта снимают учащиеся псковских школ и областного колледжа культуры. Размещают их YouTube-канале.

ИСТОЧНИК KP.RU