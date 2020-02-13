2020-02-13T15:17:13+03:00
Общество

"Псковские коммунальные системы" будут продавать сжиженый газ для индивидуальных установок

Компания должна представить свою цену в комитет по тарифам и энергетике Псковской области
Василиса Алексеева
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Повышение цены на сжиженный газ вызвало возмущение псковичей.Повышение цены на сжиженный газ вызвало возмущение псковичей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Администрация Псковской области учла большое количество жалоб псковичей на сильное повышение цен на сжиженный углеводородный газ, сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации области.

В регионе реализация сжиженного углеводородного газа в индивидуальные резервуарные установки, принадлежащие населению, является востребованным направлением. Теперь этот газ будет продавать АО «Псковские коммунальные системы». Такими полномочиями эту организацию наделила администрация области.

В комитете по тарифам и энергетике Псковской области отметили, что в процессе утверждения розничных цен на продажу сжиженного углеводородного газа ни одна из организаций: ООО «Союз», ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, ООО «Псковтрансгаз», не заявила об установлении розничной цены. Документы на установление розничной цены на газ в установленном порядке в комитет по тарифам и энергетике представят АО «Псковские коммунальные системы». Цены планируется утвердить в марте.

- Принимаемые меры позволят населению приобретать сжиженный углеводородный газ по регулируемой цене и снизить социальную напряженность в данном вопросе, - отметили в пресс-службе областной администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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