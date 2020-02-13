Реконструкция боя 6-й роты состоится в Ленинградской области 29 февраля

13 Февр. 2020 2020-02-13T16:58:24+03:00

Фото: balmontfoundation.ru. 84 десантника погибли в бою у высоты 776.

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29 февраля в городе Сосновый Бор Ленинградской области состоится масштабная реконструкция боя 6-й роты с участием ветеранов 76-й дивизии. Об этом «Комсомольской правде – Псков» стало известно из записи в группе «76 гв дшд ВДВ Псков» в соцсети «ВКонтакте». Организаторы приглашают к участию всех желающих.

Реконструкцию боя посвятили памяти 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка псковской дивизии. Мероприятие пройдет на берегу реки Глуховка 29 февраля с 12:00 до 16:00.

Афиша организаторов.

Участники сообщества оставляют в комментариях слова уважения погибшим героям, некоторые считают реконструкцию излишней.

- Братцы, реконструкции не стоит делать… Просто приедьте в Черёху, - написал один из комментаторов.

1 марта 2020 года исполняется 20 лет со дня подвига гвардейцев-десантников 6 роты.

ИСТОЧНИК KP.RU