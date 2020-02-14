Отделение центра поиска пропавших детей появится в Псковской области

14 Февр. 2020 2020-02-14T09:37:38+03:00

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В Псковской области откроется отделение Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе региональной администрации, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и исполнительный директор Центра Екатерина Мизулина подписали соглашение.

- Ежегодно поступает большое количество заявлений о пропаже детей. Общими усилиями все обращения отработаны, дети найдены. Но, к сожалению, пока эта работа не централизована – специализированных общественных организаций нет, работают только отдельные волонтеры, - отметил Михаил Ведерников.

Сотрудничество с мониторинговым центром поможет наладить систему поиска пропавших детей, защиты прав несовершеннолетних, помощи детям в трудной жизненной ситуации.

Региональное отделение Центра помощи детям также подготовит волонтеров в Псковской области: добровольцы овладеют навыками первой медицинской помощи, картографии, ориентирования и выживания в естественной среде.

Еще одним направлением сотрудничества станет информационная безопасность детей. Специалисты центра уже провели первый открытый урок безопасного интернета для псковских школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU