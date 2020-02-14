2020-02-14T10:05:18+03:00
Происшествия

Спасатели ищут мужчину на озере в Куньинском районе

С 8 утра 14 февраля на озере Помрачево работает поисково-спасательный отряд
Алиса Солнцева
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Есть опасение, что мужчина утонул в озере.Есть опасение, что мужчина утонул в озере.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Куньинском районе специалисты поисково-спасательного отряда МЧС ищут пропавшего мужчину. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

По известной информации, местный житель отправился к озеру Помрачево вблизи деревни Боровково и не вернулся. Предполагается, что мужчина утонул.

Спасатели работают на месте с 8 утра 14 февраля по просьбе отдела полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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