Спасатели ищут мужчину на озере в Куньинском районе

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:05:18+03:00

Есть опасение, что мужчина утонул в озере. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С 8 утра 14 февраля на озере Помрачево работает поисково-спасательный отряд

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В Куньинском районе специалисты поисково-спасательного отряда МЧС ищут пропавшего мужчину. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

По известной информации, местный житель отправился к озеру Помрачево вблизи деревни Боровково и не вернулся. Предполагается, что мужчина утонул.

Спасатели работают на месте с 8 утра 14 февраля по просьбе отдела полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU