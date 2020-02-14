Спасатели ищут мужчину на озере в Куньинском районе
С 8 утра 14 февраля на озере Помрачево работает поисково-спасательный отряд
Есть опасение, что мужчина утонул в озере.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Куньинском районе специалисты поисково-спасательного отряда МЧС ищут пропавшего мужчину. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.
По известной информации, местный житель отправился к озеру Помрачево вблизи деревни Боровково и не вернулся. Предполагается, что мужчина утонул.
Спасатели работают на месте с 8 утра 14 февраля по просьбе отдела полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU