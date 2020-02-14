2020-02-14T10:44:07+03:00
Происшествия

На 4,5 года осудили экс-сотрудника колонии в Крюках за сбыт наркотиков

За взятки надзиратель проносил мобильные телефоны, лекарства и гашиш
Алиса Солнцева
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Из надзирателя в заключенного.Из надзирателя в заключенного.Фото: Борис КОКУРИН
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Сотрудника ИК-2 в деревне Крюки Островского района осудили за сбыт наркотиков, взяточничество и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом «Комсомольской правде – Псков» рассказали в областной прокуратуре.

Суд установил, что с ноября 2017 года по март 2018 года младший инспектор группы надзора проносил в колонию мобильные телефоны, лекарства и наркотики. За это он получил от заключенных взятки на сумму 85600 рублей.

Островский межрайонный суд признал мужчину виновным по нескольким статьям уголовного кодекса и приговорил к 4,5 годам тюрьмы. Осужденный отбывает срок в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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