На 4,5 года осудили экс-сотрудника колонии в Крюках за сбыт наркотиков
Сотрудника ИК-2 в деревне Крюки Островского района осудили за сбыт наркотиков, взяточничество и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом «Комсомольской правде – Псков» рассказали в областной прокуратуре.
Суд установил, что с ноября 2017 года по март 2018 года младший инспектор группы надзора проносил в колонию мобильные телефоны, лекарства и наркотики. За это он получил от заключенных взятки на сумму 85600 рублей.
Островский межрайонный суд признал мужчину виновным по нескольким статьям уголовного кодекса и приговорил к 4,5 годам тюрьмы. Осужденный отбывает срок в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU