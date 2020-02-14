2020-02-14T13:15:54+03:00
Общество

Первая в Псковской области ДНК-лаборатория появилась в УМВД

Теперь экспертизы займут не несколько месяцев, а несколько дней
Максим Дмитриев
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Фото: пресс-служба АПО.Фото: пресс-служба АПО.
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В Псковской области открылась первая геномная лаборатория. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, экспертно-криминалистический центр регионального УМВД России посетил губернатор Псковской области.

Теперь псковским правоохранителям не придется возить материалы в Великий Новгород. Экспертизы следствия теперь можно проводить на месте. Это сэкономит время работы сотрудников и средства и должно повлиять на скорость и количество раскрываемых дел. В том числе, можно говорить и о работе над делами прошлых лет.

- С появлением своей лаборатории мы можем делать не 100, а гораздо больше экспертиз в год. Причем не только в рамках расследования тяжких и особо тяжких преступлений, но и тех дел, которые носят имущественный характер, - подчеркнул руководитель регионального УМВД Алексей Овсянников.

Руководитель лаборатории Светлана Орлова отметила, что раньше на анализ требовалось несколько месяцев, сейчас один анализ будет проводиться не более 5 дней.

На создание геномной лаборатории из федерального бюджета выделили почти 50 миллионов рублей. Общая площадь лаборатории составляет около 200 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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