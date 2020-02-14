Учителя из Бежаниц представляют Псковскую область на Всероссийском конкурсе «Учитель будущего»

14 Февр. 2020 2020-02-14T16:30:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Педагоги Бежаницкой средней школы участвуют в полуфинале Всероссийского конкурса «Учитель будущего» в Санкт-Петербурге. Об этом «Комсомольской правде – Псков» рассказали в пресс-службе областной администрации.

Псковскую область представляют победители и призеры областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»: учитель английского языка Ольга Васильева, учитель биологии и технологии Ирина Васильева, учитель физики и математики Дмитрий Спиридонов.

На трехдневном полуфинале участники пройдут конкурсные испытания: дебаты, где педагоги будут дискутировать на актуальные темы, касающиеся сферы образования. Следующим заданием станет разработка урока. Полуфиналисты станут участниками кейс-игры, где представят решения конкретных ситуаций. Также педагогов ждут встречи, лекции и мастер-классы.

«Учителя будущего» получат возможность участия в образовательных событиях мастерской управления «Сенеж» - образовательного центра АНО «Россия — страна возможностей».

Всего в окружные полуфиналы прошли 1200 человек – 400 команд (по 50 команд в каждом округе России), участники которых успешно справились с первым этапом – дистанционным тестированием.

ИСТОЧНИК KP.RU