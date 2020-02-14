2020-02-14T16:48:11+03:00
Спорт

Чемпионат Северо-Запада по смешанному боевому единоборству - ММА пройдет в Пскове

Соревнования станут отборочными для соревнований всероссийского уровня
Василиса Алексеева
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Соревнования пройдут в "Простории".Соревнования пройдут в "Простории".
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Чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа по смешанному боевому единоборству - ММА 2020 года пройдет в Пскове 6 и 7 марта, рассказали "Комсомольской правде-Псков" организаторы соревнований.

Спортсмены встретятся в спортивно-развлекательном парке "Простория". Бои пройдут в большом зале в восьмиугольном закрытом ринге - октагоне.

Предполагается, что в состязаниях примут участие более 100 лучших спортсменов - победителей и призеров региональных отборов, представляющих все субъекты Северо-Запада в возрасте от 16 лет и старше.

Организуют мероприятие Союз ММА России, Федерация СБЕ-ММА Псковской области и Комитет по спорту Псковской области. Главный судья соревнования - судья первой категории Александр Николаевич Моисеенко (г. Великие Луки), главный секретарь – Станислав Титов (г. Псков).

- У Федерации ММА Псковской области имеется большой опыт проведения соревнований высокого уровня, - отметили организаторы и напомнили, что ежегодно в Великих Луках проходит Первенство России среди юношей 16-17 лет. Псков в 2014 году уже принимал окружной Чемпионат. Кроме того, псковские спортсмены - неоднократные победители всероссийских соревнований, призеры окружных и национальных первенств.

Чемпионат и Первенство СЗФО-2020 станут отборочным этапом спортивных сборных команд по смешанному боевому единоборству (ММА) Псковской области и Северо-Западного округа для участия в Чемпионате, Первенстве и Кубке России.

По словам главного организатора соревнования, президента Федерации смешанного боевого единоборства - ММА Псковской области Аркадия Мурылева для Псковской области всегда большая честь принимать межрегиональные и всероссийские турниры.

- Мы относимся с большим уважением к участникам первенств и зрителям, стараемся создать условия и для раскрытия профессиональных возможностей спортсменов и для того, чтобы поклонникам единоборств было интересно наблюдать за происходящим с трибуны, - отметил Мурылев.

Церемонию открытия будет сопровождать яркое шоу, для болельщиков проведут прямую трансляцию всех поединков в сети Интернет. Вход на соревнования свободный.

КОНКРЕТНО

Официальная программа:

6 марта - отборочные поединки

СРП «Простория», город Псков, Иркутский пер, д.2.

11:00 – начало предварительных поединков;

13:00 – торжественное открытие соревнований;

13:30 – продолжение отборочных поединков.

7 марта - финальные поединки

СРП «Простория», город Псков, Иркутский пер, д.2.

11:00 – финальные поединки (возрастная категория 16-17 лет)

13:30 - финальные поединки (мужчины).

ИСТОЧНИК KP.RU

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