Родители псковских школьников просят обеспечить учеников фруктами и бесплатной водой
Родители псковских школьников высказали свои предложения по улучшению детского питания. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе регионального отделения «Единой России», родители псковских школьников обсудили вопросы питания в образовательных учреждениях с секретарем реготделения партии Александром Козловским.
Участники встречи попросили обеспечить учеников бесплатной питьевой водой. В некоторых учебных заведениях кулеры устанавливают на средства родителей, но хотелось бы, чтобы этим занялось государство.
Нужно ли в водить в рацион детского питания каши, также обсудили стороны: как правило, школьники недолюбливают такие завтраки. Однако Александр Козловский отметил, что крупы насыщены микроэлементами и витаминами, а потому каши в школьном меню быть должны.
Псковские родители попросили рассмотреть на федеральном уровне вопрос о включении в школьное питание свежих фруктов.
Следующей проблемой школы родители считают маленькие столовые.
- Количество детей в школах растет, а ребята не помещаются в столовых, им не хватает места, приходится, есть стоя, или перебиваться булочками, - отметили на встрече.
Как замечают в партии, все вопросы родителей возьмут в разработку.
Фото: Елена Полонская.
КСТАТИ
Накануне, 13 февраля, глава Пскова, региональный координатор проекта «Единой России» «Крепкая семья» Елена Полонская совместно с родителями провели мониторинг качества питания детей в образовательных организациях Пскова. Рейды прошли в 28 образовательных учреждениях, в которых приняли участие 145 родителей.
ИСТОЧНИК KP.RU