Родители псковских школьников просят обеспечить учеников фруктами и бесплатной водой

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:43:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Родители псковских школьников высказали свои предложения по улучшению детского питания. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе регионального отделения «Единой России», родители псковских школьников обсудили вопросы питания в образовательных учреждениях с секретарем реготделения партии Александром Козловским.

Участники встречи попросили обеспечить учеников бесплатной питьевой водой. В некоторых учебных заведениях кулеры устанавливают на средства родителей, но хотелось бы, чтобы этим занялось государство.

Нужно ли в водить в рацион детского питания каши, также обсудили стороны: как правило, школьники недолюбливают такие завтраки. Однако Александр Козловский отметил, что крупы насыщены микроэлементами и витаминами, а потому каши в школьном меню быть должны.

Псковские родители попросили рассмотреть на федеральном уровне вопрос о включении в школьное питание свежих фруктов.

Следующей проблемой школы родители считают маленькие столовые.

- Количество детей в школах растет, а ребята не помещаются в столовых, им не хватает места, приходится, есть стоя, или перебиваться булочками, - отметили на встрече.

Как замечают в партии, все вопросы родителей возьмут в разработку.

Фото: Елена Полонская.

КСТАТИ

Накануне, 13 февраля, глава Пскова, региональный координатор проекта «Единой России» «Крепкая семья» Елена Полонская совместно с родителями провели мониторинг качества питания детей в образовательных организациях Пскова. Рейды прошли в 28 образовательных учреждениях, в которых приняли участие 145 родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU