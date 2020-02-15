Турнир по дзюдо памяти героя России Сергея Самойлова пройдет в Пскове

15 Февр. 2020 2020-02-15T09:48:30+03:00

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Сегодня, 15 февраля, в 11.00, на Сиреневом бульваре, 15 в Пскове пройдёт межрегиональный турнир по дзюдо, посвящённый памяти Героя России Сергея Самойлова, сообщил «Комсомольской правде-Псков» портал sport60.ru .

В соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из Себежа, Дно, Порхова и Пскова – спортивные клубы «Лотос», «Олимп», «Мастер», «Динамо» и «Бригантина».

Напомним, 21 февраля 2000 года в Аргунском ущелье Чечни группа псковского спецназа, находясь в колонне сопровождения, приняла бой с боевиками. Бой был тяжелым, из 35 остались в живых только двое. Сергей Самойлов был командиром одной из групп разведчиков, которая также сопровождала колонну. В юности он учился в социально-экономическом лицее (21-я школа), сейчас учебное заведение носит его имя.

ИСТОЧНИК KP.RU