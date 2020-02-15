2020-02-15T11:36:57+03:00
Происшествия

Пскович украл в магазине на Гагарина в Пскове сыра на 3,5 тысячи рублей

Любителя молочных продуктов задержали
Василиса Алексеева
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Вор вынес сыра на три с половиной тысячи рублей.Вор вынес сыра на три с половиной тысячи рублей.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В день влюбленных, 14 февраля, около 15 часов, в Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже, сообщили "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

А магазине на улице Гагарина 26- летний пскович украл сыр стоимостью 3517 рублей. Правонарушителя заметил персонал магазина и нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Росгвардейцы задержали гражданина и передали его в территориальный отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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