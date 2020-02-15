Ветераны в Печорском районе получили юбилейные медали к 75-летию Великой Победы

15 Февр. 2020 2020-02-15T11:57:25+03:00

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Ветеранам Великой Отечественной войны в Печорском районе губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил юбилейные медали в честь 75-летия Великой Победы, сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе областной администрации.

Торжественная церемония состоялась в пятницу, 14 февраля, во время рабочей поездки главы региона в Печорский район.

- 75 лет — большой временной период, а для человека — это целая жизнь. Мы очень рады, что вы до сих пор в строю, и хотелось бы, чтобы этот строй не редел. Хотим поблагодарить за то, что вы подарили нам независимость и свободу. Спасибо за тот колоссальный труд, когда вы восстанавливали из руин города и поселки. Для нас особая честь и ответственность соответствовать вашему военному и трудовому подвигу, делать все, чтобы вам жилось в комфорте, а также развивать Псковскую область, делать регион современным, — обратился к ветеранам со словами благодарности губернатор.

Юбилейные медали вручили Дмитрию Воронкову, Ефросинье Егоровой, Ольге Зуевой, Василию Кивику, Раисе Курятиной, Ивану Панину, Василию Тимофееву, Виктору Халласаару, Николаю Ястребову, Василию Гоголеву.

-В жизни я волновался всего три раза. Первый - когда меня награждали именным оружием. Второй раз — в 1944 году, когда мы восстанавливали железнодорожные пути в Великих Луках после бомбежки. Тогда меня на митинге вручали награду, а руку жали два генерала. То рукопожатие помню до сих пор. И вот сегодня я также волнуюсь и буду помнить ваше рукопожатие, — отметил ветеран, Почетный гражданин Печорского района Василий Гоголев, обращаясь с губернатору с ответным словом.

В ходе неформального общения с ветеранами глава области обсудил вопросы перспективного развития Печорского района, различные аспекты сферы здравоохранения, а также реализацию мер поддержки участников Великой Отечественной войны и других льготных категорий.

За столом с чаем Михаил Ведерников подарил ветеранам диски с песнями военных лет в современной аранжировке, исполненные псковской музыкальной группой вместе с губернаторским симфоническим оркестром Псковской области. Также губернатор сообщил, что ветеранам передадут и магнитофоны, чтобы слушать диски.

ИСТОЧНИК KP.RU