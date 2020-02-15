Схема движения изменилась в Дедовичском районе из-за ремонта моста через Шелонь

15 Февр. 2020 2020-02-15T15:20:05+03:00

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Из-за ремонта моста через реку Шелонь в Дедовичском районе изменилась схема движения. Как выяснила «Комсомольская правда -Псков», пресс-служба УГИБДД УМВД России по Псковской области сообщила «Псковскому агентству информации», что на время проведения работ построена временная дорога для объезда со светофорным регулированием.

Быть внимательными и соблюдать требования временных дорожных знаков сотрудники автоинспекции призвали водителей.

Капитальный ремонт моста через реку Шелонь на 10 км автомобильной дороги Дубровка – Дедовичи начнется 17 февраля. В ходе ремонта заменят береговые и промежуточные опоры, пролетное строение моста, а также дорожное полотно. Кроме того, подрядчик должен устроить водоотвод и провести отсыпку и укрепление конуса, сделать лестничные сходы, подъезды и наружное освещение. Работы планируется завершить 30 ноября 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU