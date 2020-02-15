Массовое ДТП произошло в деревне Подборовье под Псковом

15 Февр. 2020 2020-02-15T16:15:03+03:00

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Сегодня, 15 февраля, около 13 часов, в деревне Подборовье Псковского района столкнулись четыре легковых автомашины. Как выяснила «Комсомольская правда-Псков», об этом сообщило «Псковское агентство информации».

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Ленинградском шоссе в тот момент, когда несколько автомашин притормозили, чтобы пропустить автоколонну.

Фото: informpskov.ru

- Шла колонна военных. Все притормозили. А этот как шел, так в лоб и пошел», - рассказал водителей одной из пострадавших в аварии машин.

- В результате ДТП четыре транспортных средства получили технические повреждения при столкновении автомашины «Мицубиси» с автомобилями, которые стояли и пропускали колонну. Пострадали три ребенка и два взрослых. На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС. Обстоятельства выясняются, - прокомментировал ДТП заместитель начальника управления Госавтоинспекции Псковской области Юрий Шестаков.

Фото: informpskov.ru

Возраст пострадавших детей 4,5 и 2,5 года. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

По предварительной информации УМВД России по Псковской области, виновник массовой аварии в момент аварии мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Такое же предположение выдвинули и очевидцы аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU