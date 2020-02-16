В Пскове Росгвардия приглашает на службу по контракту в Чечне
Управление Росгвардии по Псковской области отбирает кандидатов для прохождения военной службы по контракту, сообщили "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе ведомства.
Кандидатуры рассматриваются для службы в войсковой части 3025 в городе Грозный Чеченской республики на должностях сержантов и солдат.
Требования к кандидатам:
- Гражданство РФ;
- Возраст от 18 до 40 лет;
- Годность по состоянию здоровья (категории от А до Б-3 включительно);
- Отсутствие судимостей (даже снятых или погашенных);
-Среднее (общее) полное, профессиональное (высшее) образование или служба в армии.
Физическая подготовка к сдаче нормативов:
- Подтягивание на перекладине – не менее 10 раз;
- Бег 100 метров – не более 15 секунд;
- Бег 1000 метров – не более 4 минут. Условия прохождения военной службы:
- Зарплата от 40000 рублей;
- Полный соц. пакет;
- Бесплатное лечение военнослужащего;
- Обеспечение бесплатным трехразовым питанием и вещевым имуществом (формой);
- Возможность участия в накопительно-ипотечной системе;
- Проживание в общежитии казарменного типа;
-Ежегодное предоставление оплачиваемого отпуска от 30 суток (в зависимости от выслуги лет);
- Возможность ежегодного санаторно-курортного лечения на льготных условиях;
- Обязательная ежегодная материальная помощь в размере 1 оклада денежного содержания;
- Карьерный рост.
Для более подробной информации обращаться по адресу: г.Псков, ул.Николая Васильева д.77 или по телефонам: 73-43-13, 8(906) 223-65-00, 8(911) 366-21-41.
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