2020-02-16T10:15:45+03:00
Общество

В Пскове Росгвардия приглашает на службу по контракту в Чечне

Сержантам и солдатам предлагают зарплату от 40 тысяч рублей
Василиса Алексеева
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Контрактников набирают для службы в Чечне.Контрактников набирают для службы в Чечне.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Управление Росгвардии по Псковской области отбирает кандидатов для прохождения военной службы по контракту, сообщили "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе ведомства.

Кандидатуры рассматриваются для службы в войсковой части 3025 в городе Грозный Чеченской республики на должностях сержантов и солдат.

Требования к кандидатам:

- Гражданство РФ;

- Возраст от 18 до 40 лет;

- Годность по состоянию здоровья (категории от А до Б-3 включительно);

- Отсутствие судимостей (даже снятых или погашенных);

-Среднее (общее) полное, профессиональное (высшее) образование или служба в армии.

Физическая подготовка к сдаче нормативов:

- Подтягивание на перекладине – не менее 10 раз;

- Бег 100 метров – не более 15 секунд;

- Бег 1000 метров – не более 4 минут. Условия прохождения военной службы:

- Зарплата от 40000 рублей;

- Полный соц. пакет;

- Бесплатное лечение военнослужащего;

- Обеспечение бесплатным трехразовым питанием и вещевым имуществом (формой);

- Возможность участия в накопительно-ипотечной системе;

- Проживание в общежитии казарменного типа;

-Ежегодное предоставление оплачиваемого отпуска от 30 суток (в зависимости от выслуги лет);

- Возможность ежегодного санаторно-курортного лечения на льготных условиях;

- Обязательная ежегодная материальная помощь в размере 1 оклада денежного содержания;

- Карьерный рост.

Для более подробной информации обращаться по адресу: г.Псков, ул.Николая Васильева д.77 или по телефонам: 73-43-13, 8(906) 223-65-00, 8(911) 366-21-41.

ИСТОЧНИК KP.RU

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