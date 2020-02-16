Губернатор Псковской области снова недоволен темпами строительства кампуса ПсковГУ

16 Февр. 2020 2020-02-16T11:09:54+03:00

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Уже традиционно по субботам губернатор Михаил Ведерников отправляется на долгоиграющие псковские стройки.

В субботу, 15 февраля, он посетил стройплощадку студенческого кампуса Псковского государственного университета, рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе администрации области.

Губернатора сопровождали вице-губернатор Василий Осипов, врио ректора вуза Наталья Ильина, представители генеральной подрядной организации — строительного управления ФСИН России по Северо-Кавказскому федеральному округу, а также субподрядных организаций.

Глава региона обошел строящийся кампус. Наталья Ильина доложила, что сегодня подписан договор между генподрядчиком и основной субподрядной организацией — компанией «Эскориал», также окончательно согласован график выполнения работ. Руководитель вуза обратила внимание, что объект планируется сдать в конце августа — к началу нового учебного года.

Сейчас в различных корпусах идут работы по монтажу систем вентиляции, отопления, электроснабжения. В ближайшие дни строители приступят к ремонту кровли, что позволит закрыть тепловой контур здания.

Для отопления все необходимое оборудование установлено, испытательные работы прошли успешно. В ближайшее время подадут заявку в «Теплосети» на подачу тепла.

На объекте сейчас 20 рабочих. Но подрядчик заверил, что уже в скором времени число строителей будет увеличено. Но до выхода на полную строительную мощность, по его словам, нужно около 2 месяцев.

-Люди есть, субподрядчики все есть. Понимание полное по объекту тоже есть, — заметил Игорь Поляков. Ожидается, что с апреля одновременно будут вестись и работы по благоустройству территории.

- Долго раскачиваетесь, работы необходимо активизировать, — заключил Михаил Ведерников.

Он поручил подрядчикам ускорить темпы строительства, а также призвал тщательно продумать организацию работы, чтобы некоторые направления велись параллельно.

КСТАТИ

Ранее ПсковГУ в одностороннем порядке расторг договор с организацией «ОпрСтрой» из-за несоблюдения сроков и объемов выполнения работ. Новый генподрядчик — строительное управление ФСИН России по Северо-Кавказскому федеральному округу, был определен после проведения конкурсных процедур.

ИСТОЧНИК KP.RU