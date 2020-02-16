Самолет "Псков-Москва-Псков" с конца марта будет летать четыре раза в неделю

16 Февр. 2020 2020-02-16T13:21:57+03:00

Самолет в Москву будет летать четыре раза в неделю. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Отправиться в столицу можно будет в 7 утра

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С 29 марта самолет Псков-Москва будет совершать рейсы четыре раза в неделю. Как стало известно "Комсомольской правде-Псков" об этом сообщил Псковский туристический центр в своем аккаунте в Инстаграм.

На официальной странице отмечается, что в вылет из аэропорта имени княгини Ольги Пскова будет осуществляться в 7 утра, прилет обратно - в 0.40.

Сейчас самолеты компании летают в столицу и обратно в Псков три раза в неделю- в понедельник, среду и субботу.

При раннем бронировании билетов отправиться в Москву на самолете можно за цену ниже, чем предлагает железнодорожный транспорт. Пока билеты на заявленную дату, 29 марта, сайте компании к бронированию не предлагает.

ИСТОЧНИК KP.RU