2020-02-16T13:21:57+03:00
Общество

Самолет "Псков-Москва-Псков" с конца марта будет летать четыре раза в неделю

Отправиться в столицу можно будет в 7 утра
Василиса Алексеева
Поделиться:
Самолет в Москву будет летать четыре раза в неделю.Самолет в Москву будет летать четыре раза в неделю.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

С 29 марта самолет Псков-Москва будет совершать рейсы четыре раза в неделю. Как стало известно "Комсомольской правде-Псков" об этом сообщил Псковский туристический центр в своем аккаунте в Инстаграм.

На официальной странице отмечается, что в вылет из аэропорта имени княгини Ольги Пскова будет осуществляться в 7 утра, прилет обратно - в 0.40.

Сейчас самолеты компании летают в столицу и обратно в Псков три раза в неделю- в понедельник, среду и субботу.

При раннем бронировании билетов отправиться в Москву на самолете можно за цену ниже, чем предлагает железнодорожный транспорт. Пока билеты на заявленную дату, 29 марта, сайте компании к бронированию не предлагает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самолет "Псков-Москва-Псков" с конца марта будет летать четыре раза в неделю
Губернатор Псковской области снова недоволен темпами строительства кампуса ПсковГУ
В Пскове Росгвардия приглашает на службу по контракту в Чечне
Массовое ДТП произошло в деревне Подборовье под Псковом
Схема движения изменилась в Дедовичском районе из-за ремонта моста через Шелонь
Ветераны в Печорском районе получили юбилейные медали к 75-летию Великой Победы
Вора-любителя сыра задержали в магазине на Гагарина в Пскове
Турнир по дзюдо памяти героя России Сергея Самойлова пройдет в Пскове
Родители псковских школьников просят обеспечить учеников фруктами и бесплатной водой
Чемпионат Северо-Запада по смешанному боевому единоборству - ММА пройдет в Пскове
Учителя из Бежаниц представляют Псковскую область на Всероссийском конкурсе «Учитель будущего»
Первая в Псковской области ДНК-лаборатория появилась в УМВД
В Псковской области составили портрет контрактника: молодой, холостой, после срочной службы
28 девушек приняли на военную службу в Псковской области в 2019 году
Минимальная зарплата военнослужащего по контракту в Псковской области 22,5 тысячи рублей