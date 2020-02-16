Самолет "Псков-Москва-Псков" с конца марта будет летать четыре раза в неделю
С 29 марта самолет Псков-Москва будет совершать рейсы четыре раза в неделю. Как стало известно "Комсомольской правде-Псков" об этом сообщил Псковский туристический центр в своем аккаунте в Инстаграм.
На официальной странице отмечается, что в вылет из аэропорта имени княгини Ольги Пскова будет осуществляться в 7 утра, прилет обратно - в 0.40.
Сейчас самолеты компании летают в столицу и обратно в Псков три раза в неделю- в понедельник, среду и субботу.
При раннем бронировании билетов отправиться в Москву на самолете можно за цену ниже, чем предлагает железнодорожный транспорт. Пока билеты на заявленную дату, 29 марта, сайте компании к бронированию не предлагает.
ИСТОЧНИК KP.RU