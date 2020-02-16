2020-02-16T17:50:01+03:00
Общество

МЧС предупреждает об усилении ветра на севере Псковской области

Неблагоприятная погода прогнозируется с девяти часов вечера
Василиса Алексеева
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Фото: архив КП.Фото: архив КП.
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Как сообщили "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, по данным Псковского центра метеорологии жителей региона ждет ухудшение погоды.

- Сегодня, 16 февраля, начиная с девяти часов вечера с северных районов области, с сохранением в течение дня 17-го февраля по Псковской области ожидается усиление юго-западного ветра, - предупредили о неблагоприятном погодном явлении в ведомстве.

В связи с надвигающимся ураганом псковские спасатели рекомендуют уберать хозяйственные вещи со двора и балконов, уберать сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закрыть окна.

- Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций, - напомнили в МЧС.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Напоминаем:

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".

ИСТОЧНИК KP.RU

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