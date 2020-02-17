Полновская волость Гдовского района системно подходит к экологической реформе - регоператор по обращению с ТКО

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:28:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Полновскую волость Гдовского района системно подходит к экологической реформе. Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", такое мнение высказал руководитель компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергей Пайст.

- Глава волости приучает население к централизованному способу сбора ТКО, обустраивает контейнерные площадки в соответствии со всеми требованиями и взаимодействует с региональным оператором, - отметил он в интервью "Псковскому агентству информации".

Сейчас новая контейнерная площадка появилась в деревне Партизанская Гдовского района на улице Школьной. В этом населенном пункте уже шесть таких площадок. Столько же мест для сбора мусора и в поселке Ямм.

Как рассказал глава Полновской волости Владимир Попов, при выборе мест для размещения площадок учитывали мнение населения, чтобы жителям не приходилось далеко идти, а мусоровозы могли легко добраться до контейнеров.

- Благодаря нашей совместной работе с Экопромом в населенных пунктах стало намного чище, люди постепенно адаптируются, проблем не возникает. Машины ходят регулярно в соответствии с графиком, забирают мусор, - отметил он.

Как пояснил Владимир Попов, сейчас проводится разъяснительная работа с жителями частного сектора, людям рекомендуют приобретать собственные контейнеры и заключать договоры на их обслуживание с регоператором. В этом случае машина будет приезжать к дому получателя услуги, что позволяет сэкономить время и гарантирует стабильность.

ИСТОЧНИК KP.RU