В частном секторе Пскова установили пять новых контейнеров для мусора

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:12:18+03:00

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По пяти адресам частного сектора Пскова появились новые контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов.

С учетом норм СанПиНа контейнеры объемом 1,5 кубометра установили по адресам: улица Поклонная Горка, вблизи дома № 1 (вывоз по вторникам), Моховая, вблизи дома № 12 (вывоз по вторникам), улица Малолопатинская, вблизи дома № 12 (вывоз по средам), улица Советской Армии, вблизи дома № 79Б (вывоз по средам), улица Софьи Ковалевской, вблизи дома № 10/1 (вывоз по средам).

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", УГХ администрации города совместно с представителями компании "Экопром" провели анализ и выяснили, где на данный момент не хватает контейнеров. В список вошли микрорайоны Кресты, Псковкирпич, Лепеши, Учхоз. В этих микрорайонах и установили контейнеры.

Сейчас также решается вопрос об установке контейнеров на улице Декабристов и Лунинской. Контейнеры объемом 1,1 кубометра поставят в деревнях Митрохово и Силово-Медведово, с вывозом мусора еженедельно по понедельникам.

Дальнейшая установка контейнеров в частном секторе продолжится.

ИСТОЧНИК KP.RU