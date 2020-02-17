2020-02-17T15:16:22+03:00
Общество

Жители Красногородского района выразили опасения замдиректору «Экопрома»

Регоператор по обращению с ТКО провел встречу с жителями деревень Ильинское и Литвинка
Максим Дмитриев
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Регоператор пообещал установить дополнительные контейнеры.Регоператор пообещал установить дополнительные контейнеры.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Представители ООО «Экопром» провели встречу с жителями деревень Ильинское и Литвинка Красногородского района. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе компании, заместитель директора по региональному развитию филиала «Экопром» Антон Васильев ответил на вопросы и опасения жителей.

Жители деревень боятся, что спецтехника не сможет проехать в населенные пункты из-за погодных условий. Антон Васильев заверил, что состояние дорог регоператор контролирует, и в его распоряжении есть машины, способные проехать на любую территорию.

В противном случае, если машина не доезжает до населенного пункта, его жители могут написать заявление на перерасчет.

Также представитель «Экопрома» заметил, что компания может выделить бесплатные спецпакеты для жителей волости, если глава направит запрос с указанием количества жителей населенного пункта.

Глава Красногородской волости Анатолий Васильев указал на проблемные территории, где требуется установить дополнительные контейнеры. Представитель регоператора пообещал, что вскоре они появятся в этих местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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