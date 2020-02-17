2020-02-17T16:21:16+03:00
Общество

Реконструкция Детской музыкальной школы №1 в Пскове завершится в мае

Мы делаем такую школу, которая будет гордостью города и области – Александр Братчиков
Максим Дмитриев
Поделиться:
В историческом здании в центре Пскова проведут полную реконструкцию.В историческом здании в центре Пскова проведут полную реконструкцию.Фото: Дарья ХВАТКОВА
Изменить размер текста:

Глава администрации Пскова Александр Братчиков на встрече со СМИ и общественниками рассказал о ходе реконструкции Детской музыкальной школы №1 имени Римского-Корсакова, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

Общая стоимость проекта составила 150 миллионов рублей. За эту сумму проведут полную реконструкцию исторического здания: отремонтируют фасад, кровлю, окна и двери, лепнину, лестницы. Александр Братчиков напомнил, что музыкальная школа располагается в памятнике архитектуры, который требует особого внимания. 52 миллиона рублей определены на закупку оборудования, в том числе мебели.

Отметим, что именно стоимость мебели стала основанием для недовольства горожан и проверки федеральной антимонопольной службы.

- Стульев стоимостью почти 80-100 тысяч рублей каждый, с гусиным пером и черным буком с бархатом увидеть не удалось пока. Поставка не осуществлена. Российские производители мебели с аналогичными характеристиками в ходе проверки не установлены, - пишут в региональном УФАС.

Глава администрации города опроверг доводы об иностранном производителе мебели и заметил, почему именно в этой музыкальной школе дети должны быть обеспечены качественным и многофункциональным оборудованием.

- Мы прекрасно понимаем, что мы делаем такую школу, которая будет гордостью города и области. Там и рояли по 2,5 миллиона. Мы учитываем, что мебель должна соответствовать тому зданию, в котором она находится, - объяснил Александр Братчиков. - Все оборудование и мебель только российского производства.

Кроме того, проект реконструкции музыкальной школы прошел государственную экспертизу и согласован правительством России.

Сейчас стулья находятся на складе поставщика. В эксплуатацию обновленное здание сдадут в мае 2020 года, в июне учреждение уже откроет свои двери.

- Я всех приглашаю на открытие музыкальной школы. И вы увидите, как это будет выглядеть, и будете радоваться, что наши дети смогут ходить в хорошую школу с хорошим оборудованием, - подытожил градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Через реку Шесть в Пушкиногорском районе возведут временный мост
Украшения на 1,3 миллиона рублей везла пассажирка через границу в Псковской области
1,2 миллиарда рублей получит Псковская область на новые автобусы
Реконструкция Детской музыкальной школы №1 в Пскове завершится в мае
Жители Красногородского района выразили опасения замдиректору «Экопрома»
В частном секторе Пскова установили пять новых контейнеров для мусора
Полновская волость Гдовского района системно подходит к экологической реформе - регоператор по обращению с ТКО
«Мы стоим на краю»: псковскому «Шансу» нечем кормить 160 собак
Молодежный Сретенский бал состоялся в Пскове
Сочинения классиков чешской и русской музыки прозвучат в БКЗ псковской филармонии 21 февраля
За убийство сожительницы и ее матери житель Островского района может получить пожизненный срок
МЧС предупреждает об усилении ветра в Псковской области
Самолет "Псков-Москва-Псков" с конца марта будет летать четыре раза в неделю
Губернатор Псковской области снова недоволен темпами строительства кампуса ПсковГУ
В Пскове Росгвардия приглашает на службу по контракту в Чечне
Массовое ДТП произошло в деревне Подборовье под Псковом
Схема движения изменилась в Дедовичском районе из-за ремонта моста через Шелонь
Ветераны в Печорском районе получили юбилейные медали к 75-летию Великой Победы
Вора-любителя сыра задержали в магазине на Гагарина в Пскове
Турнир по дзюдо памяти героя России Сергея Самойлова пройдет в Пскове
Родители псковских школьников просят обеспечить учеников фруктами и бесплатной водой
Чемпионат Северо-Запада по смешанному боевому единоборству - ММА пройдет в Пскове
Учителя из Бежаниц представляют Псковскую область на Всероссийском конкурсе «Учитель будущего»
Первая в Псковской области ДНК-лаборатория появилась в УМВД
В Псковской области составили портрет контрактника: молодой, холостой, после срочной службы
28 девушек приняли на военную службу в Псковской области в 2019 году
Минимальная зарплата военнослужащего по контракту в Псковской области 22,5 тысячи рублей