Реконструкция Детской музыкальной школы №1 в Пскове завершится в мае

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:21:16+03:00

Мы делаем такую школу, которая будет гордостью города и области – Александр Братчиков

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Глава администрации Пскова Александр Братчиков на встрече со СМИ и общественниками рассказал о ходе реконструкции Детской музыкальной школы №1 имени Римского-Корсакова, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

Общая стоимость проекта составила 150 миллионов рублей. За эту сумму проведут полную реконструкцию исторического здания: отремонтируют фасад, кровлю, окна и двери, лепнину, лестницы. Александр Братчиков напомнил, что музыкальная школа располагается в памятнике архитектуры, который требует особого внимания. 52 миллиона рублей определены на закупку оборудования, в том числе мебели.

Отметим, что именно стоимость мебели стала основанием для недовольства горожан и проверки федеральной антимонопольной службы.

- Стульев стоимостью почти 80-100 тысяч рублей каждый, с гусиным пером и черным буком с бархатом увидеть не удалось пока. Поставка не осуществлена. Российские производители мебели с аналогичными характеристиками в ходе проверки не установлены, - пишут в региональном УФАС.

Глава администрации города опроверг доводы об иностранном производителе мебели и заметил, почему именно в этой музыкальной школе дети должны быть обеспечены качественным и многофункциональным оборудованием.

- Мы прекрасно понимаем, что мы делаем такую школу, которая будет гордостью города и области. Там и рояли по 2,5 миллиона. Мы учитываем, что мебель должна соответствовать тому зданию, в котором она находится, - объяснил Александр Братчиков. - Все оборудование и мебель только российского производства.

Кроме того, проект реконструкции музыкальной школы прошел государственную экспертизу и согласован правительством России.

Сейчас стулья находятся на складе поставщика. В эксплуатацию обновленное здание сдадут в мае 2020 года, в июне учреждение уже откроет свои двери.

- Я всех приглашаю на открытие музыкальной школы. И вы увидите, как это будет выглядеть, и будете радоваться, что наши дети смогут ходить в хорошую школу с хорошим оборудованием, - подытожил градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU