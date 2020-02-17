2020-02-17T16:36:32+03:00
Общество

1,2 миллиарда рублей получит Псковская область на новые автобусы

200 автобусов закупят к концу 2020 года
Максим Дмитриев
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Власти и руководство "Псковпассажиравтотранса" работают над повышением эффективности предприятия.Власти и руководство "Псковпассажиравтотранса" работают над повышением эффективности предприятия.Фото: Александр Абакумов
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1,2 миллиарда рублей направит министерство промышленности и торговли России Псковской области на обновление автобусного парка. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, глава региона Михаил Ведерников заявил, что сейчас в Псковской области прорабатывают вопрос о покупке 200 автобусов. Ожидается, что техника поступит на баланс транспортного предприятия в конце 2020 года. Регион закупит современные модели транспорта разной вместимости, в том числе работающие на газомоторном топливе.

В настоящее время руководство «Псковпассажирастотранса» занимается «оздоровлением» организации, оптимизация производственных процессов уже позволила сэкономить несколько миллионов рублей.

- Нами будут приняты все меры, чтобы предприятие работало максимально эффективно, исключив непрофильные расходы. Необходимо также привести в порядок центральную автобазу «Псковпассажиравтотранса» в Пскове и сделать ее современной,- добавил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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