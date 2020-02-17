2020-02-17T17:54:27+03:00
Происшествия

Украшения на 1,3 миллиона рублей везла пассажирка через границу в Псковской области

43 ювелирных изделия везла женщина на рейсовом автобусе Рига – Санкт-Петербург
Алиса Солнцева
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Фото: Псковская таможня.Фото: Псковская таможня.
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Контрабанду ювелирных изделий пресекли сотрудники Псковской таможни и регионального управления ФСБ России. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

При проверке рейсового автобуса Рига – Санкт-Петербург у одной из пассажирок, гражданки России, нашли 43 ювелирных изделия – браслеты, кольца и другие украшения. Драгоценности женщина перевозила незаконно, их общая рыночная стоимость составила 1,3 миллиона рублей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 226.1 (незаконное перемещение через государственную границу стратегически важных товаров, к которым относятся изделия из драгоценных металлов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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