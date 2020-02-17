2020-02-17T20:23:05+03:00
Общество

Через реку Шесть в Пушкиногорском районе возведут временный мост

Новая конструкция должна появиться на реке в мае этого года
Дмитрий Мезенцев
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Временный мост через Шесть появится в маеВременный мост через Шесть появится в маеФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Через реку Шесть в Пушкиногорском районе возведут временную переправу на время капитального ремонта моста. По старому мосту ездить нельзя, это опасно для жизни.

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", такое решение принял 17 февраля председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин во время выезда на место предстоящих работ.

Он осмотрел мост вместе с представителями местной общественности. После этого было решено проектно-сметную документацию разделить на две части, одна из которых будет касаться возведения временного моста.

Документация по временному мосту, по словам руководителя комитета, «выйдет уже на следующей неделе», затем объявят конкурсные процедуры. По плану временная переправа должна быть построена в мае.

Для удобства местных жителей также скорректируют расписание автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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