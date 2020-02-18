2020-02-18T09:40:49+03:00
Недвижимость

Коммунальные услуги в Псковской области подорожают с 1 июля

Во втором полугодии рост цен составит до 6 процентов
Алиса Солнцева
Поделиться:
Сдерживали цены, как могли.Сдерживали цены, как могли.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

С 1 июля в Псковской области будут действовать новые тарифы на коммунальные услуги. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в региональном комитете по тарифам и энергетике.

Цены на тепловую энергию, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение вырастут в среднем на 4 процента, на электроэнергию – на 4,5 процента, на вывоз мусора – на 2,45 процента (зона №1 – Север) и на 2,75 процента (зона №2 – Юг).

Как отмечают в комитете, с 1 января по 30 июня 2020 года в Псковской области сдерживали рост цен на коммунальные услуги, индекс изменений стоимости должен был равняться нулю, с 1 июля по 31 декабря 2020 года цены могут вырасти на 6 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова возглавит АНО «Псковконцерт»
Единую карту псковича предлагают ввести в регионе
Колледж искусств в Пскове отремонтировали по требованию прокуратуры
Коммунальные услуги в Псковской области подорожают с 1 июля
Через реку Шесть в Пушкиногорском районе возведут временный мост
Украшения на 1,3 миллиона рублей везла пассажирка через границу в Псковской области
1,2 миллиарда рублей получит Псковская область на новые автобусы
Реконструкция Детской музыкальной школы №1 в Пскове завершится в мае
Жители Красногородского района выразили опасения замдиректору «Экопрома»
В частном секторе Пскова установили пять новых контейнеров для мусора
Полновская волость Гдовского района системно подходит к экологической реформе - регоператор по обращению с ТКО