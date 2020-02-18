Коммунальные услуги в Псковской области подорожают с 1 июля

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:40:49+03:00

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С 1 июля в Псковской области будут действовать новые тарифы на коммунальные услуги. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в региональном комитете по тарифам и энергетике.

Цены на тепловую энергию, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение вырастут в среднем на 4 процента, на электроэнергию – на 4,5 процента, на вывоз мусора – на 2,45 процента (зона №1 – Север) и на 2,75 процента (зона №2 – Юг).

Как отмечают в комитете, с 1 января по 30 июня 2020 года в Псковской области сдерживали рост цен на коммунальные услуги, индекс изменений стоимости должен был равняться нулю, с 1 июля по 31 декабря 2020 года цены могут вырасти на 6 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU