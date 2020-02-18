2020-02-18T10:20:10+03:00
Общество

Колледж искусств в Пскове отремонтировали по требованию прокуратуры

30 миллионов рублей выделили из областного бюджета на ремонт здания
Алиса Солнцева
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В колледже сделали капитальный ремонт кровли, косметический ремонт стен, потолков, заменили окна.В колледже сделали капитальный ремонт кровли, косметический ремонт стен, потолков, заменили окна.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Псковском областном колледже искусств имени Н.А. Римского-Корсакова завершился ремонт. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в областной прокуратуре, привести учебный корпус в нормативное состояние потребовал у комитета культуры прокурор.

Комиссия установила, что в здании необходимо сделать капитальный ремонт кровли, частичный ремонт кладки несущих стен, косметический ремонт потолков и стен и заменить окна.

Прокурор города обратился в суд с иском и потребовал от регионального комитета по культуре выделить средства на ремонт здания, чтобы привести его в нормативное техническое состояние и создать комфортные условия для обучения.

На данный момент ремонт в здании завершен, на эти цели понадобилось 30 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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