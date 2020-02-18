2020-02-18T10:45:44+03:00
Общество

Единую карту псковича предлагают ввести в регионе

Карта будет действовать как банковская, скидочная и проездной
Алиса Солнцева
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Универсальная карта на данный момент действует в 6 регионах страны.Универсальная карта на данный момент действует в 6 регионах страны.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Псковской области предлагают ввести единую универсальную карту псковича. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, эту возможность обсудили вице-губернатор Нинель Салагаева с представителями НСПК (Национальной системы платежных карт).

В 6 регионах страны уже функционируют универсальные карты, в 10 – вводятся в эксплуатацию. К примеру, в Санкт-Петербурге этим сервисом пользуются уже более 320 тысяч жителей.

Такая карта действует одновременно как банковская, скидочная и проездной. Кроме того, на карточке содержится полная информация о пользователе. Это значит, что ее можно использовать в социальных учреждениях, на медицинских сервисах, на информационных ресурсах.

Региональные власти проанализируют и оценят возможность ввода этой услуги в Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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