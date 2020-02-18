Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова возглавит АНО «Псковконцерт»
Предложение возглавить новую некоммерческую организацию Елизавете Барышниковой поступило от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
Сегодня, 18 февраля, состоялась встреча главы региона с директором филармонии Елизаветой Барышниковой, сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации региона.
Михаил Ведерников отметил положительный опыт работы Елизаветы Барышниковой в сфере культуры и ее успехи в руководстве Псковской областной филармонией.
Губернатор пояснил, что АНО возьмет на себя разработку и реализацию наиболее масштабных пунктов событийного календаря. Первым мероприятием, которое «Псковконцерт» организует в 2020 году, станет Всероссийский Пушкинский праздник поэзии в Михайловском.
Елизавета Барышникова с готовностью приняла предложение, поблагодарив главу региона за оказанное доверие. Она также сохранит полномочия руководителя Псковской областной филармонии.
ИСТОЧНИК KP.RU