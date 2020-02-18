Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова возглавит АНО «Псковконцерт»

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:33:27+03:00

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Предложение возглавить новую некоммерческую организацию Елизавете Барышниковой поступило от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Сегодня, 18 февраля, состоялась встреча главы региона с директором филармонии Елизаветой Барышниковой, сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников отметил положительный опыт работы Елизаветы Барышниковой в сфере культуры и ее успехи в руководстве Псковской областной филармонией.

Губернатор пояснил, что АНО возьмет на себя разработку и реализацию наиболее масштабных пунктов событийного календаря. Первым мероприятием, которое «Псковконцерт» организует в 2020 году, станет Всероссийский Пушкинский праздник поэзии в Михайловском.

Елизавета Барышникова с готовностью приняла предложение, поблагодарив главу региона за оказанное доверие. Она также сохранит полномочия руководителя Псковской областной филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU