2020-02-18T18:12:43+03:00
Общество

К Дню Победы автобусы в Псковской области хотят забрендировать

Обнародовали эскизы наклеек, которыми украсят подвижной состав
Дмитрий Мезенцев
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Такими видят псковские автобусы дизайнеры.Такими видят псковские автобусы дизайнеры.
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Автобусы Псковской области получат праздничное оформление к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области.

Готовность брендировать свой подвижной состав символикой празднования 75-й годовщины Победы перевозчики выразили на заседании рабочей группы по транспортному обеспечению юбилейных мероприятий.

Концепция оформления транспортных средств будет единой для всей страны.

На заседании также рассматривались вопросы подготовки объектов транспортной инфраструктуры, создания оперативных штабов на предприятиях Псковской области, задействованных в проведении мероприятий.

Достигнута договоренность, что в автобусах, а также на железнодорожном вокзале и в международном аэропорту «Княгиня Ольга» в Пскове будут размещены материалы, созданные в рамках всероссийского проекта Общероссийского народного фронта «Памяти Героев»: плакаты с фотографиями и биографиями героев, каждой из которых будет присвоен QR-код, ведущий на видеоролик о герое, аудио- и видеоматериалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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