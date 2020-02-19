Два человека госпитализированы после пожара на улице Металлистов

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:41:42+03:00

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Ночью 18 февраля в Пскове в пятиэтажном жилом доме коридорного типа на улице Металлистов, 5 загорелась квартира. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, сообщение о возгорании поступило в 22:29, на пожар выехало 7 машин, 28 спасателей.

Фото: informpskov.ru.

На 4 этаже дома полностью выгорела комната площадью 12 квадратных метров, закопчен весь коридор этажа.

В комнате проживал 49-летний мужчина, его госпитализировали в областную больницу с отравлением продуктами горения. Еще одна пострадавшая, женщина 1961 года рождения, с таким же диагнозом попала в городскую больницу. Спасатели эвакуировали 32 человека, спасено 3 квартиры.

Фото: informpskov.ru.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

ИСТОЧНИК KP.RU