2020-02-19T11:45:40+03:00
Общество

Масленичный разгуляй в Пскове пройдет 1 марта

Чучело Масленицы сожгут на набережной реки Великой в 15:00
Алиса Солнцева
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Праздничные мероприятия продлятся с 12:00 до 15:30.Праздничные мероприятия продлятся с 12:00 до 15:30.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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В первый день весны, 1 марта, псковичи сожгут чучело Масленицы и проводят зиму праздничным разгуляем. Об этом «Комсомольской правде – Псков» рассказали в пресс-службе муниципалитета.

Праздничные мероприятия пройдут в Детском парке, на улице Советской от Октябрьской площади до стоянки банка «ВТБ», на спуске к набережной реки Великой по улице Детской и на самой набережной. Гуляния продлятся с 12:00 до 15:30.

А вы готовы посостязаться в удали? Фото: Дарья ХВАТКОВА

А вы готовы посостязаться в удали?Фото: Дарья ХВАТКОВА

Чучело Масленицы сожгут в 15:00 на набережной Великой, на территории амфитеатра.

Кроме того, постановление главы администрации Пскова о масленичном разгуляе запрещает розничную продажу алкоголя в радиусе 50 метров от места проведения мероприятий с 10:00 до 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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