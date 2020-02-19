Масленичный разгуляй в Пскове пройдет 1 марта

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:45:40+03:00

Праздничные мероприятия продлятся с 12:00 до 15:30. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Чучело Масленицы сожгут на набережной реки Великой в 15:00

Изменить размер текста: A A

В первый день весны, 1 марта, псковичи сожгут чучело Масленицы и проводят зиму праздничным разгуляем. Об этом «Комсомольской правде – Псков» рассказали в пресс-службе муниципалитета.

Праздничные мероприятия пройдут в Детском парке, на улице Советской от Октябрьской площади до стоянки банка «ВТБ», на спуске к набережной реки Великой по улице Детской и на самой набережной. Гуляния продлятся с 12:00 до 15:30.

А вы готовы посостязаться в удали?Фото: Дарья ХВАТКОВА

Чучело Масленицы сожгут в 15:00 на набережной Великой, на территории амфитеатра.

Кроме того, постановление главы администрации Пскова о масленичном разгуляе запрещает розничную продажу алкоголя в радиусе 50 метров от места проведения мероприятий с 10:00 до 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU