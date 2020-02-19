Программу празднования Дня защитника Отечества подготовили псковские музейщики
Псковский музей-заповедник разработал программу ко Дню защитника Отечества. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе учреждения, с 22 по 24 февраля в музее пройдут сборные экскурсии и интерактивные программы.
В выходные дни будут работать Приказная палата, смотровая площадка Власьевской башни, Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, главное здание музея и фондохранилище.
25 февраля все объекты, кроме мемориальных музеев-квартир Ленина и Спегальского и дома-музея Ленина, будут закрыты для посещения.
Афиша: Псковский музей-заповедник.
Афиша: Псковский музей-заповедник.
Афиша: Псковский музей-заповедник.
Афиша: Псковский музей-заповедник.
ИСТОЧНИК KP.RU