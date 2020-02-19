Программу празднования Дня защитника Отечества подготовили псковские музейщики

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:51:50+03:00

Фото: museums.pskov.ru. Провести праздники с пользой для ума предлагают псковичам.

С 22 по 24 февраля Псковский музей-заповедник приглашает горожан

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Псковский музей-заповедник разработал программу ко Дню защитника Отечества. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе учреждения, с 22 по 24 февраля в музее пройдут сборные экскурсии и интерактивные программы.

В выходные дни будут работать Приказная палата, смотровая площадка Власьевской башни, Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, главное здание музея и фондохранилище.

25 февраля все объекты, кроме мемориальных музеев-квартир Ленина и Спегальского и дома-музея Ленина, будут закрыты для посещения.

Афиша: Псковский музей-заповедник.

Афиша: Псковский музей-заповедник.

Афиша: Псковский музей-заповедник.

Афиша: Псковский музей-заповедник.

ИСТОЧНИК KP.RU