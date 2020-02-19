2020-02-19T13:03:18+03:00
Общество

В Псковской таможне сменился начальник

Руководителем ведомства в регионе стал полковник Сергей Дьячков
Максим Дмитриев
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Фото: Северо-Западное таможенное управление.Фото: Северо-Западное таможенное управление.
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Новым начальником Псковской таможни стал полковник Сергей Дьячков. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, приказ о назначении в порядке перевода подписан сегодня, 19 февраля.

Полковник таможенной службы Сергей Дьячков работает в таможенных органах с 1993 года, начинал службу в должности инспектора грузового отдела, с 2014 года возглавлял Архангельскую таможню.

Генерал-майор таможенной службы Светлана Степанова, возглавлявшая Псковскую таможню с 2014 года, с сегодняшнего дня назначена начальником Ярославской таможни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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