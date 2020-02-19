Еще один бассейн появится в Великих Луках

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:44:57+03:00

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Псковская область получит дополнительно 137 миллионов рублей на развитие массового спорта. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, председатель правительства Михаил Мишустин уже подписал распоряжение об этом.

Дополнительные средства пойдут на оснащение спортивных объектов и незапланированное ранее строительство.

В 87 миллионов рублей обойдется строительство бассейна в Великих Луках. 50 миллионов рублей пойдет на закупку оборудования для двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. Они появятся в Печорском и Себежском районах.

Всего по распоряжению правительства в регионы направят 2 миллиарда рублей на поддержку спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU