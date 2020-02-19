2020-02-19T15:31:44+03:00
Общество

Вера Емельянова: Ни одно обращение ветеранов не останется без ответа

10618 человек находятся в зоне особого внимания у псковских властей
Алиса Солнцева
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Власти обещаю, что никто из ветеранов не будет обделен вниманием.Власти обещаю, что никто из ветеранов не будет обделен вниманием.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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- Ветераны Великой Отечественной войны должны быть полностью обеспечены нашим вниманием и окружены заботой, - заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», в пресс-центре «Псковской правды» 19 февраля проходит пресс-конференция, посвященная Году Памяти и Славы.

Сегодня в Псковской области живут 227 участников войны, 106 инвалидов войны, 280 жителей блокадного Ленинграда, 1332 вдовы участников войны, 3799 тружеников тыла, 4828 несовершеннолетних узников концлагерей и 46 совершеннолетних. Всего 10618 человек находятся в зоне особого внимания псковских властей.

Вера Емельянова заметила, что региональные власти в курсе просьб ветеранов в каждом населенном пункте. Как правило, участники и дети войны обращаются за помощью с ремонтом домов, благоустройством участков, говорят о нужде в некоторых бытовых приборах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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