2020-02-19T15:41:15+03:00
Общество

Новое жилье получил 4471 ветеран Псковской области

Регион завершил программу по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны
Алиса Солнцева
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Более четырех тысяч ветеранов получили новое жилье.Более четырех тысяч ветеранов получили новое жилье.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Псковской области, начиная с 2010 года, 4471 ветеран получил новые квартиры. Об этом на пресс-конференции 19 января рассказала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

Фактически программа завершилась еще в 2019 году, когда новое жилье получили все ветераны, стоящие на очереди. Однако регион должен выделить квартиры и переезжающим ветеранам или людям, получившим этот статус в последнее время. Так, в плане 2020 года по улучшению жилищных условий для ветеранов значится один человек.

Кроме того, Вера Емельянова напомнила, что все ветераны получат единовременные выплаты к Дню Победы: как федеральные, так и региональные.

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и несовершеннолетние узники концлагерей получат 75 тысяч рублей, труженики тыла и совершеннолетние узники концлагерей – 50 тысяч рублей.

Кроме того, губернатор Псковской области распорядился о дополнительной региональной выплате ветеранам в размере 10 тысяч рублей. Еще одна мера поддержки для ветеранов Псковской области – бесплатный проезд в общественном транспорте на протяжении всего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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