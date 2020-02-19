Новое жилье получил 4471 ветеран Псковской области
В Псковской области, начиная с 2010 года, 4471 ветеран получил новые квартиры. Об этом на пресс-конференции 19 января рассказала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».
Фактически программа завершилась еще в 2019 году, когда новое жилье получили все ветераны, стоящие на очереди. Однако регион должен выделить квартиры и переезжающим ветеранам или людям, получившим этот статус в последнее время. Так, в плане 2020 года по улучшению жилищных условий для ветеранов значится один человек.
Кроме того, Вера Емельянова напомнила, что все ветераны получат единовременные выплаты к Дню Победы: как федеральные, так и региональные.
Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и несовершеннолетние узники концлагерей получат 75 тысяч рублей, труженики тыла и совершеннолетние узники концлагерей – 50 тысяч рублей.
Кроме того, губернатор Псковской области распорядился о дополнительной региональной выплате ветеранам в размере 10 тысяч рублей. Еще одна мера поддержки для ветеранов Псковской области – бесплатный проезд в общественном транспорте на протяжении всего года.
ИСТОЧНИК KP.RU