Псковский губернатор о заявлениях эстонских политиков: Это комплекс неполноценности

19 Февр. 2020 2020-02-19T19:30:06+03:00

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Губернатор Псковской области осудил выступления эстонских политиков. «Мы антисоветскую, антироссийскую риторику наблюдаем на протяжении долгого времени. Я думаю, что это комплекс неполноценности у некоторых эстонских политиков. Советский Союз во время Великой Отечественной войны понес самые большие потери», - заявил Михаил Ведерников в эфире телеканала «Россия 24» 19 февраля.

Речь шла о заявление парламента Эстонии, в котором осуждается позиция России по истории Второй мировой войны. В заявлении говорится, что Эстония поддерживает Польшу и другие страны Европы, которые Россия «причислила к виновникам Второй мировой войны».

Глава региона подчеркнул, что история опирается на документальные материалы. В рамках проекта «Без срока давности» рассекречены и обнародованы материалы о зверствах которые фашистов, в частности, на территории Псковской области. «После этого им (эстонским политикам — ред.) придется не на территории претендовать, а приносить извинения. Но действующее руководство Эстонии на это не пойдет», - сказал Михаил Ведерников.

«Нам надо сосредоточиться на фиксировании фактов своей истории. Сейчас по поручению президента мы вручаем ветеранам медали в честь 75-летия Великой Победы. У нас у всех есть уникальная возможность поговорить с живыми ветеранами, из первых уст услышать, как все было. Вот это надо фиксировать, максимально популяризировать и среди жителей нашей страны, и в других странах», - отметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU