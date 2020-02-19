Вера Емельянова высказалась за внесение поправок в Конституцию в поддержку семьи

19 Февр. 2020 2020-02-19T19:58:03+03:00

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-Нам важно сохранять и укреплять традиционные нравственные, семейные ценности. Тема семьи для нас крайне важна. Поэтому если в Конституции появятся нормы, которые поддержат институт традиционной семьи, это будет правильно, - сказала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на пресс-конференции в среду, 18 февраля.

Она отметила, что для Псковской области это крайне важная тема, напомнив, что перед властями стоит задача повышать рождаемость.

- Важно сохранить традиционные духовные и нравственные ценности, которые касаются семьи. Мы не можем позволить, чтобы либеральные тенденции, подрывающие институт семьи, которые мы наблюдаем в некоторых государствах, набирали популярность у нас, - отметила Вера Емельянова.

ИСТОЧНИК KP.RU