Сотрудничество «Титан-Полимера» с ПсковГУ позволит экспериментировать и развиваться производственной отрасли

19 Февр. 2020 2020-02-19T20:16:21+03:00

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Сотрудничество завода «Титан-Полимер» с ПсковГУ и другими отраслевыми институтами и организациями позволяет заводу задумываться о выпуске новых видов на основе полиэтилентерефталата. Университет в свою очередь может разрабатывать технологии и экспериментировать, рассказал советник генерального директора АО «ВНИИХТ» (ГК «Росатом»), кандидат технических наук Валерий Борисов во время круглого стола в Инжиниринговом центре ПсковГУ 19 февраля, сообщили «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации.

- Вопрос для России очень важный, производство ПЭТ в России должно быть, - отметил Валерий Борисов, добавив, что с технологической точки зрения проект псковского завода «Титан-Полимер» грамотно спланирован и продуман.

Валерий Борисов рассказал, что основным сырьем для производства ПЭТ является терефталевая кислота и этиленгликоль. Мировой рынок полиэтилентерефталатов составляет примерно около 80 млн тонн, где 55 млн тонн – ПЭТ текстильного назначения и около 25 млн тонн – полиэтилентерефталат, используемый для упаковки, так называемый бутылочный ПЭТ.

На сегодняшний день в России потребление полиэтилентерефталата составляет порядка 1,5 кг на человека, тогда как Германии 7 кг на человека, а в Китае – более 20 кг. Всего в России выпускается порядка 600 тысяч тонн полиэтилентерефталата, который весь используется для создания упаковки. Этим занимаются 4 завода – в Солнечногорске, Благовещенске, Московской области, Калининграде и Твери.

Полиэтилентерефталат популярен тем, что имеет возможность вторичной переработки, а также имеет высокую прочность, малый вес. Вторично полиэтилентерефталат можно использовать в пищевом производстве, делать хорошие продукты, которые не будут отличаться по своему функциональному назначению. Кроме того, полиэтилентерефталат может использоваться в широком диапазоне температур от -60 градусом до 130 градусов Цельсия. Применяется полиэтилентерефталат в текстильном назначении, автомобилестроении, легкой промышленности, медицине, сельском хозяйстве, промышленности, а также в качестве тары для воды, газировки, пива, упаковочных материалов в виде пленок.

Исследования ученых по показателю экологической безопасности полимерных материалов позволили сделать вывод, что ПЭТ является самым экологически безопасным среди крупных полимерных материалов по всем трем критериям: экологичность сырья, используемого для производства полимера, экологичность самого производства и экологичность самого материала.

ИСТОЧНИК KP.RU