Пять видов транспортных карт появятся в Псковской области
С апреля в Псковской области внедрят транспортные карты. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
Транспортную карту можно будет использовать и в режиме проездного, и в режиме электронного «кошелька» с возможностью пополнения. То есть по карте будут доступны и безлимитный тариф, и тариф с ограниченным количеством поездок.
В регионе появятся пять карт: общегражданская транспортная карта, карта федерального льготника, карта регионального льготника, карта студента и карта школьника.
Транспортная карта позволит пассажирам бесплатно пересаживаться на другой автобус в течение определенного времени.
Несмотря на введение нового сервиса, оплатить проезд можно будет по-прежнему наличными или способом безналичной оплаты (банковская карта, телефон, смарт-часы).
Билет при наличной оплате будет стоить 27 рублей, за безналичный расчет – 25 рублей за поездку.
ИСТОЧНИК KP.RU