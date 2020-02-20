Пять видов транспортных карт появятся в Псковской области

20 Февр. 2020 2020-02-20T09:57:14+03:00

Первоначально в регионе введут транспортные карты с безлимитными поездками, позднее - с ограниченным количеством поездок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В апреле проездные в общественном транспорте заменят на карты

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С апреля в Псковской области внедрят транспортные карты. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Транспортную карту можно будет использовать и в режиме проездного, и в режиме электронного «кошелька» с возможностью пополнения. То есть по карте будут доступны и безлимитный тариф, и тариф с ограниченным количеством поездок.

В регионе появятся пять карт: общегражданская транспортная карта, карта федерального льготника, карта регионального льготника, карта студента и карта школьника.

Транспортная карта позволит пассажирам бесплатно пересаживаться на другой автобус в течение определенного времени.

Несмотря на введение нового сервиса, оплатить проезд можно будет по-прежнему наличными или способом безналичной оплаты (банковская карта, телефон, смарт-часы).

Билет при наличной оплате будет стоить 27 рублей, за безналичный расчет – 25 рублей за поездку.

ИСТОЧНИК KP.RU